Esperia, colpo a Pescara 

Amatori Pescara 60

Esperia Cagliari 63

Am. Pescara : D’Arcangelo, Romondia 12, Cortese 4, Cocco 4, Morigi 5, Aceto ne, Barbieri 11, Allier 11, Di Donato 3, Giacomi 6, Dervishi, Buscaroli 4. Allenatore Gabriele

Confelici Carni Cagliari : N. Manca 4, Cabriolu 2, Giordano 4, Potì 19, Thiam 19, Picciau 6, Locci 2, Maresca 7, Pili ne, Sanna. Allenatore F. Manca

Parziali : 14-23; 32-37; 50-46



La coppia Potì-Thiam fa felice l’Esperia. Terza vittoria consecutiva per i granata, che a Pescara, contro l’Amatori, trovano un successo fondamentale in ottica Poule Gold (63-60 il finale: lo stesso dell’andata, sempre in favore della Confelici).

In una giornata di insolita magra offensiva per Giordano, a segno solo su tiro libero, a vestire i panni di trascinatori ci hanno pensato l’ala Potì (5/5 dall’arco) e il pivot Thiam, entrambi a segno con 19 punti.

La 14ª vittoria stagionale, strappata con le unghie e con i denti, consente agli esperini di riagganciare momentaneamente la Carver in vetta alla Serie B Interregionale.

La cronaca

Partenza a razzo per la squadra di coach Federico Manca, che inaugura la sfida con un parziale di 9-0. Pescara realizza il primo canestro dal campo dopo oltre 4 minuti e fatica a tenere il ritmo dei cagliaritani, capaci di toccare anche il +11 con un indiavolato Potì. I padroni di casa si scuotono e provano ad accorciare, ma al 10’ la Confelici è saldamente avanti. Nel secondo quarto gli esperini replicano con sicurezza a ogni tentativo di reazione degli abruzzesi (Maresca per il 37-28), ma poco prima del 20’ Allier e Buscaroli trovano i canestri del -5.

Dopo la pausa lunga l’Amatori alza il ritmo: Giacomi impatta a 46, poi Cortese sorpassa e inguaia l’Esperia, sotto di 4 lunghezze al 30’ dopo aver incassato un break negativo di 18-9.

La squadra cagliaritana assorbe il momento difficile senza perdere lucidità: dopo aver visto Pescara volare sul +7 nella fase centrale dell’ultimo periodo grazie a Buscaroli, Maresca e compagni mettono il turbo e mettono in piedi un parziale di 10-0 che li riporta al comando. Decisiva, in questa fase, la freddezza ai tiri liberi: Thiam realizza il +3, Allier risponde e tiene in piedi i padroni di casa, ma a 8 secondi dalla sirena Potì infila il 2/2 decisivo a cronometro fermo, regalando ai suoi una vittoria di platino per le gerarchie playoff.



