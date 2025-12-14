Esperia, ci voleva il derby 

Sennori 59

Esperia 76

Klass Sennori: N. Pisano, Cordedda 8, Puggioni 14, Nwokoye 14, Merella ne, Cabras ne, Tola 3, A. Pisano, Busia ne, Hubalek 20, Biolchini, Rud. Allenatore Piras.

Confelici Carni Cagliari: N. Manca 5, Cabriolu 6, Gelsi, Potì 10, Frattoni 19, Thiam 6, Picciau 7, Locci 3, Tocco ne, Pili 7, Morgillo 13. Allenatore F. Manca.

Parziali: 20-14; 35-31; 47-54.



Il tabù trasferta svanisce nel derby. A Sorso, la Confelici Cagliari mostra i muscoli e supera la Klass Sennori (76-59 il risultato finale), centrando il secondo successo consecutivo. Il +17 finale potrebbe far pensare a una vittoria agevole, ma l’Esperia ha dovuto sudare per almeno 25 minuti. I romangini partono meglio, spinti da Nwokoye e Hubalek, e volano sul 18-9, toccando anche il +12 nella prima metà di gara. I rossoblù rientrano però negli spogliatoi con appena quattro punti di ritardo e, dopo l’intervallo, cambiano marcia: Morgillo, Potì e Frattoni firmano un parziale di 10-0 che ribalta l’inerzia. La Klass prova a reagire e si riavvicina fino al -5 affidandosi ancora a Hubalek, ma una tripla di Frattoni spegne il tentativo di rimonta.

Nel finale il quintetto di coach Manca prende il largo senza più voltarsi indietro, chiudendo sul 76-59.

Sabato prossimo, al PalaPirastu, l’Esperia chiuderà il 2025 ospitando lo Step Back Caiazzo: un’occasione importante per lasciarsi alle spalle un avvio di stagione altalenante e rilanciarsi in ottica playoff. Per Sennori, sempre ultima in solitaria, ci sarà invece la difficile trasferta di Benevento.



RIPRODUZIONE RISERVATA