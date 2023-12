«Esperia, che soddisfazioni» 

I successi della sezione nuoto, il ritorno in Serie B del basket, i numeri crescenti dell’attività giovanile: sono gli ingredienti che hanno fatto del 2023 un anno da incorniciare per l’Esperia. Il lavoro di semina iniziato anni fa sta regalando frutti che, nel 2024 alle porte, potrebbero diventare ancor più succosi.

Parola al presidente

«Ci apprestiamo a chiudere un 2023 meraviglioso», dice il presidente Tonio Cinus, «il basket ci ha dato grosse soddisfazioni ma non dimentichiamo le imprese di Francesca Zucca, Fabio Dalu e gli altri ragazzi del nuoto». Nel basket, la data da ricordare resterà per sempre il 28 maggio, giorno della vittoria sull’Ostiense che ha spalancato le porte della quarta divisione. Una categoria affrontata senza paura, come dimostra l’attuale sesto posto in classifica. L’unico, piccolo neo, forse, è l’addio di Spizzichini: «Ma non tutti i mali vengono per nuocere», spiega il massimo dirigente, «al suo posto è arrivato Thiam, un ragazzo umile e più adatto alla nostra realtà. Ha avuto subito un impatto positivo». L’obiettivo per il nuovo anno è presto detto: «Confermare la categoria, non nascondiamo le ambizioni ma non bisogna mai fare il passo più lungo della gamba. Saremo contenti anche in caso di accesso ai Poule Silver dei playoff».

Il 2024, intanto, potrebbe essere l’anno del grande ritorno dell’atletica: «Stiamo portando avanti i lavori sulla pista, sarà rettilinea ma con un fondo tra i migliori in circolazione. Ci auguriamo che possa attrarre i principali atleti sardi».



RIPRODUZIONE RISERVATA