Esperia, c’è Thiam alle 17 in casa con la Virtus Roma 

L’Esperia non si fa trovare impreparata. Poche ore dopo il forfait di Spizzichini, che ha chiesto e ottenuto la risoluzione anticipata del contratto per motivi familiari, il club di via Pessagno colma la lacuna tesserando il pivot senegalese di formazione italiana Iba Thiam, proveniente da Roseto (B nazionale).

Alto 205 centimetri, classe 1998, Thiam è stato protagonista in diverse squadre della terza divisione nazionale. Le sue migliori performance sono arrivate a Pozzuoli, nella stagione 2018/19, quando ha fatto registrare oltre 15 punti e 8 rimbalzi di media.

Il nuovo centro (che in Campania ha militato al fianco dell’esperino Potì) sta organizzando il viaggio verso l’Isola e non sarà a disposizione di coach Manca per il match di questo pomeriggio (17) a Monte Mixi contro la Virtus Roma, capolista, assieme a Fiumicino e Palestrina, del Girone F di B Interregionale. Ancora a secco di vittorie interne, i granata proveranno a sbloccarsi facendo leva sulla fiducia scaturita dal blitz di mercoledì a Mondragone: «Non abbiamo paura di nessuno», mette in chiaro l’ala Picciau, «la Virtus è può contare su elementi fuori categoria, mentre noi siamo a corto di lunghi. Dovremo comunque scendere in campo senza pressioni e con la consapevolezza di poter vincere».

Selargius a Moncalieri

Va a caccia di conferme la Techfind Selargius, di scena questa sera (20.30) sul difficile parquet di Moncalieri nel quinto turno dell’A2 Femminile. Reduci dall’affermazione di sabato scorso, al PalaVienna, su Carugate, le giallonere puntano al bis in terra piemontese: «Giochiamo su un campo tradizionalmente ostico», fa notare coach Righi, «Moncalieri è animata da grande voglia di rivalsa dopo l’inaspettato ko contro Roma. Cercheremo di limare le nostre lacune difensive, cercando al tempo stesso anche una maggiore fluidità in attacco».

Serie C Unica

Il piatto forte del 6° turno di C Unica è lo scontro al vertice tra la Ferrini Delogu Legnami e Olimpia Cagliari, in programma oggi (20) al PalaSant’Elena. In palio c’è la vetta solitaria del torneo. Oggi spazio anche a Torres-Cus Sassari (17.30), Sennori-Sant’Orsola (18.30) e Alghero-Elmas (20). Domani (18.30) si chiude con Antonianum-Calasetta.



