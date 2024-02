Esperia, c’è da migliorare 

Più luci che ombre, anche se qualche rimpianto è innegabile. In attesa dell’esordio nella fase a orologio della Serie B Interregionale, in programma sabato (21.15) a Porto Recanati, l’Esperia traccia un primo bilancio della sua annata. Partita in salita, tra sconfitte interne e la “fuga” imprevista di Spizzichini, poi raddrizzata grazie all’innesto (azzeccato) di Thiam e ad alcuni colpacci casalinghi come quelli su Palestrina e Fiumicino.

Sorriso a metà

«Siamo soddisfatti a metà», afferma l’ala granata Alessandro Potì, «la salvezza messa in cassaforte già a febbraio è un buon risultato, ma avremmo potuto gestire meglio diverse partite. Compresa l’ultima, persa a Ferentino. Una gara così importante sul cammino nei play-in avrebbe richiesto un approccio ben più attento».

La squadra di coach Federico Manca partirà dal fondo della classifica, con soli 2 punti raccolti nel match d’andata contro Ferentino. Infruttuosi tutti gli altri scontri diretti nella zona centrale della classifica. Le possibilità di centrare uno dei due posti in palio per i playoff sono dunque piuttosto ridotte: «Siamo consapevoli di partire da una situazione di svantaggio», sottolinea, «è un vero peccato: avevamo le carte in regola per fare meglio, ma siamo incappati in alcuni scivoloni che hanno frenato il nostro cammino».

Focus sulla seconda fase

Il viaggio dell’Esperia nella seconda parte di campionato non sarà comunque privo di contenuti: «Faremo di tutto per mostrare lo spirito visto nella penultima gara della stagione regolare, quando siamo riusciti a battere in casa una candidata alla promozione come Fiumicino», promette Potì, «siamo stati costanti per tutti i 40 minuti, senza concedere parziali o canestri facili. E non è stato un episodio: contro Palestrina era andata allo stesso modo. Ciò significa che siamo in grado di battere chiunque». L’Esperia ci crede, nonostante tutto: «Abbiamo otto gare a disposizione per provare a metterci qualcosa in più rispetto alla prima fase», spiega, «la possibilità di vincere c’è, dipende solo da noi. Se non sarà sufficiente ce ne faremo una ragione. Di sicuro vogliamo crederci, pur sapendo di non poter più sbagliare».

Villani e compagni saranno chiamati ad affrontare le formazioni classificate tra il quinto e l’ottavo posto nel girone della costa Adriatica. Rivali che l’esterno granata conosce, avendo militato per alcuni anni tra Pescara e Ancona: «Recanati e Pescara sono due campi molto difficili», conclude, «ma in generale dobbiamo aspettarci avversarie dure e fisiche. Noi però siamo all’altezza: vogliamo dimostrare di essere un gruppo solido».



