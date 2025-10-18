VaiOnline
Basket B Interregionale.
19 ottobre 2025 alle 00:29

Esperia, c’è da crescere 

A Roma seconda sconfitta stagionale contro la San Paolo 

S. Paolo Ostiense 73

Esperia Cagliari 64

San Paolo Ostiense : Loi 3, Orsano 23, Terrasini 6, Mugnaioli 8, Amanti 6, Iacorossi 2, Paolini 8, Marchisio 11, Repaci, Vrancianu 2, Vettor 4, Mingo ne. Allenatore Colella
Confelici Carni Cagliari : N. Manca 2, Cabriolu, Gelsi ne, Potì 7, Frattoni 18, Thiam 17, Picciau 4, Locci 2, Tocco, Pili, Morgillo 14. Allenatore F. Manca
Parziali : 25-17; 36-27; 57-47


L’Esperia non ingrana ancora. Seconda sconfitta in tre gare di Serie B Interregionale per i rossoblù, battuti a Roma dalla San Paolo Ostiense (73-64) dopo una prova opaca. Non è bastata la miglior prestazione stagionale di Frattoni, top scorer con 18 punti. Poco fluida in attacco e ancora alla ricerca di una chiara identità tecnica, la Confelici non ha mai dato l’impressione di poter cambiare l’inerzia del match, sebbene abbia provato a rientrare in apertura di ultimo periodo.

La cronaca
Dopo un avvio equilibrato, i padroni di casa trovano il primo break a metà quarto con un ispirato Orsano (11-6). L’Esperia resta a contatto ma fatica a trovare continuità offensiva, e la San Paolo ne approfitta per chiudere la prima frazione sul 23-17.
Nel secondo quarto la Confelici alza l’intensità difensiva: i romani segnano il primo canestro dopo oltre sei minuti, ma i cagliaritani non completano la rimonta e vengono ricacciati indietro al 20’ (36-27).
Nella ripresa la San Paolo mantiene il controllo e vola sul +15 con Vrancianu. Morgillo e Frattoni provano a riaprire la gara (-6), ma nel finale Orsano e Marchisio firmano il nuovo allungo che chiude i conti a favore dei romani.

