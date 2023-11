Esperia, casa dolce casa 

Esperia 79

Isernia 68

Esperia Cagliari : Pili ne, Cabriolu, Kucan 23, Floridia 6, Potì 6, Villani 2, Thiam 15, Picciau 9, Locci 10, Tocco ne, Corsi ne, Sanna 8. Allenatore Manca

Fortitudo Isernia : Diana, Monacelli 34, Batalskyi, Doglio 9, Compagnoni 7, Arrighini 4, Idrissou 4, Bonucci, Russo 8, Raicevic 2. Allenatore Forgione

Parziali : 25-23; 38-36; 61-54

Al quinto tentativo l’Esperia supera a Monte Mixi la Fortitudo Isernia (79-68) e brinda al primo successo interno in B Interregionale. Contro un avversario trascinato da un Monacelli in stato di grazia, i granata hanno confermato i progressi in termini di solidità. E dopo un 1° tempo di studio, hanno accelerato nella ripresa conquistando due punti di pregio per morale e classifica. La seconda vittoria in fila (quarta nelle ultime 6) porta la firma di Kucan, chirurgico con 23 personali, ma anche di un Thiam, sempre più a suo agio nei meccanismi di squadra (15 punti e 13 rimbalzi).

L’avvio è equilibrato: dopo una serie di botta e risposta, l’Esperia chiude avanti al 10’ grazie a Villani (25-23). Nel secondo periodo si rivede Potì, al rientro dopo l’infortunio. Il protagonista, però, è Kucan, che firma il primo allungo sul +6. Isernia replica e sorpassa, ma Sanna rispedisce l’assalto al mittente con la bomba del 38-36 alla pausa. Il terzo quarto indirizza il match: i granata piazzano il break che permette di arrivare anche al +13. La Fortitudo torna in scia, ma non ha le forze per andare oltre. Gli esperini si compattano e proteggono senza rischi il vantaggio fino alla sirena.



