Esperia-Carver sfida al vertice della Serie B 

Il 2024 della Confelici Cagliari si conclude con un delicato scontro al vertice. Questo pomeriggio (ore 17), i granata ricevono la Carver nel turno pre natalizio della Serie B Interregionale.

Con le gambe pesanti a causa di un tour de force che dura da due settimane, Villani e soci sono determinati a riscattare le ultime battute d’arresto contro L’Aquila e Viterbo: due ko che sono costati l’aggancio al primo posto da parte della Stella Azzurra e della stessa Carver. Nel match d’andata, giocato il 20 ottobre, i capitolini ebbero la meglio per 68-66. «Sarà una partita complessa», dice l’ala Maresca, «per vincere dovremo giocare di squadra e restare uniti nelle difficoltà».

Serie C

L’ultima dell’anno solare in C si disputa interamente questo pomeriggio: con la capolista Sennori ferma per il turno di riposo, i fari sono puntati sulle inseguitrici Olimpia Cagliari e Sirius Nuoro, impegnate alle 18.30 rispettivamente in casa del Cus Sassari e tra le mura amiche contro Alghero. Trasferta in casa del fanalino di coda Dinamo B per la Ferrini (20), mentre il Calasetta riceve il Sant’Orsola (18). Alle 17.30, a Sassari, in campo Torres e Antonianum. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA