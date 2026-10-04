Esperia, buone vibrazioni 

L’aria di casa fa bene all’Esperia. Sabato, alla prima casalinga in Serie B Interregionale, i rossoblù si sono sbarazzati di Gallarate con un rotondo +20 (79-59 il finale), spazzando via i fantasmi della netta sconfitta al debutto sul parquet di Casale Monferrato.

Tanti i segnali positivi: dalla leadership di Gallizzi (16 punti e 8 assist) alla solidità di De Gregori (12 personali con 8 rimbalzi) e Potì, senza dimenticare l’ottimo impatto dell’ucraino Tyrtyshnyk, mattatore con 17 punti e autore di diversi canestri pesanti. Una prova incoraggiante che sabato prossimo, sul parquet del Varese Academy, i cagliaritani saranno chiamati a confermare. (ro.r.)

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