SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Serie B Maschile.
05 ottobre 2026 alle 01:19

Esperia, buone vibrazioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’aria di casa fa bene all’Esperia. Sabato, alla prima casalinga in Serie B Interregionale, i rossoblù si sono sbarazzati di Gallarate con un rotondo +20 (79-59 il finale), spazzando via i fantasmi della netta sconfitta al debutto sul parquet di Casale Monferrato.
Tanti i segnali positivi: dalla leadership di Gallizzi (16 punti e 8 assist) alla solidità di De Gregori (12 personali con 8 rimbalzi) e Potì, senza dimenticare l’ottimo impatto dell’ucraino Tyrtyshnyk, mattatore con 17 punti e autore di diversi canestri pesanti. Una prova incoraggiante che sabato prossimo, sul parquet del Varese Academy, i cagliaritani saranno chiamati a confermare. (ro.r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Politica

Manovra, caccia alle coperture E c’è l’ombra della legge elettorale

A Roma rebus della maggioranza: come finanziare il taglio delle tasse? 
Politica

Consulenze in Regione, scontro Grillo-Todde sulla «legge poltronificio»

L’ex garante del M5S: nell’Isola pensano al profitto, traditi i principi ispiratori di San Francesco d’Assisi 
Roberto Murgia
I lavori si sarebbero dovuti completare a dicembre, ma sono in alto mare. L’Arnas: progetto di straordinaria importanza

«Businco, cantiere in grave ritardo: basta promesse»

L’Usb: commissariare l’opera e far emergere le responsabilità 
Cristina Cossu
Nel parco eolico tra Mogorella, Villaurbana e Siamanna

«Ho visto il grifone sbattere sulla pala e poi morire»

La denuncia sui social di una influencer ambientalista 
Sara Pinna
Garlasco

«Fate riposare in pace nostra figlia»

I Poggi in tv: «Il colpevole è Stasi. Se la giustizia ci dirà altro ne prenderemo atto» 
Assisi.

«Il sole di Francesco illumini il mondo verso la pace»

Mattarella: il suo insegnamento è centrale per le sfide epocali di oggi 