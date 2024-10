Esperia, buon avvio con Maresca-Thiam 

Una vittoria in trasferta per inaugurare la stagione nel migliore dei modi. L’Esperia se l’è regalata sabato scorso, violando il PalaSpano di Roma per 78-69 nel primo turno della Serie B Interregionale.

Solidi, determinati e compatti anche sotto pressione: i granata sono parsi subito in palla, comandando per quasi 40 minuti in casa della neopromossa San Paolo Ostiense: «Ci aspettavamo una partita dura, e così è stato», commenta il tecnico cagliaritano Federico Manca, «conoscevamo la San Paolo dai tempi della C Gold: è una squadra ben allenata, intensa in difesa e pronta a farti pagare dazio a ogni minima disattenzione».

Caratteristiche insidiose, che l’Esperia ha fronteggiato utilizzando una nuova arma: quella garantita dalla fisicità vicino a canestro del tandem Maresca-Thiam. «Il piano partita era affidarci alle ricezioni interne per sfruttare le loro caratteristiche fisiche», spiega, «non siamo abituati a essere una squadra di questo genere, ma l’arrivo di Maresca ci ha aperto nuovi orizzonti tattici che siamo stati bravi a sfruttare».

L’unico nei nella prova esperina è stata la gestione del finale: sopra di 17 a meno di 5’ dalla sirena, Villani e soci hanno incassato un break di 12-0 che ha fatto scorrere qualche brivido di troppo. «Troppe palle perse», analizza il tecnico, «e l’uscita di Cabriolu per problemi fisici ci ha tolto qualche certezza». Poco male, l’Esperia ha comunque portato a casa il risultato, dando la sensazione di poter riscattare l’andamento esterno un po’ zoppicante della scorsa stagione. E sabato prossimo, a Monte Mixi, contro Viterbo (ore 17), Manca andrà a caccia di conferme. Magari recuperando anche gli infortunati Potì e Giordano.



RIPRODUZIONE RISERVATA