Esperia, blitz a Roma: sabato il match-promozione 

San Paolo 56

Esperia 60

San Paolo Ostiense Roma : Pedemonte, Desideri ne, Miscione 13, Ballin 11, Loi 12, Mostacci, Gentiloni Silveri ne, F. Conte 5, Amanti 4, Bianchini ne, Galli 4, R. Conte 7. Allenatore Colella

Esperia Cagliari : Manca 3, Cabriolu 4, Perez 2, Floridia 1, Villani 3, Frattaroli ne, Garello 17, Picciau 7, Locci 12, Fois, Piras ne, Sanna 11. Allenatore Manca

Parziali : 12-25; 26-39; 38-48



Prima la partenza bruciante, poi la sofferenza e, infine, l’urlo liberatorio. L’Esperia vince in casa della San Paolo Ostiense gara 1 dei playoff e si guadagna il primo match ball promozione da sfruttare sabato prossimo a Monte Mixi. Sospinti da un tifo da Serie A (una quarantina i supporters presenti a Roma), i granata sono riusciti a esorcizzare il “mal di trasferta” proprio nella gara più importante, difendendo con le unghie e con i denti un vantaggio costruito nei primi 25 minuti di partita.

La cronaca

Travolgente l’avvio degli esperini, che si affidano a Garello e scavano subito il solco sull’11-2. La San Paolo non riesce a imbastire una reazione convincente, allora i cagliaritani volano addirittura sul +19 dopo 7 minuti e mezzo. In chiusura di primo periodo i padroni di casa riescono a frenare l’impeto dei cagliaritani (25-12), poi pian piano si rimettono in carreggiata facendo capolino sul -10. Locci non ci sta, e ricaccia indietro l’assalto con due canestri da tre punti che fanno calare il sipario sul primo tempo (39-26). L’Esperia approccia bene il terzo periodo con un break di 8-0 che permette di scollinare anche sul +21: sembra fatta, ma l’Ostiense non ci sta e replica con un contro parziale di 12-0 che rimette tutto in discussione al 30’. Nel finale il gap si assottiglia, con i laziali che arrivano fino al -3 affidandosi a Miscione e Ballin. Villani e soci vedono riaffiorare i fantasmi delle tante rimonte subite (anche di recente) in trasferta. Stavolta però la difesa tiene: nonostante qualche libero di troppo sbagliato nel finale, infatti, i granata stringono i denti e mettono al sicuro un successo pesantissimo.

Sabato prossimo, nel fortino di via Pessagno, la prima opportunità per chiudere i giochi e staccare il pass per la B Interregionale.