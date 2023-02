Esperia, bene così Il quarto posto  non è stato casuale 

Ha chiuso la regular season al quarto posto con 20 punti all’attivo. Un risultato lusinghiero e per nulla casuale, perché l’Esperia fin qui ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per stare ai piani alti del campionato di C Gold. E ora è pronta a confermarsi anche nella fase a orologio che scatterà sabato 4 marzo, a Monte Mixi, contro la Smit Roma.

Per i granata altre dieci gare da giocare col coltello tra i denti con un solo obiettivo: centrare uno dei primi dieci posti che garantiscono l’accesso ai playoff. Passo fondamentale per continuare a sperare nella B Interregionale.

Il bilancio

Coach Manca può tracciare un primo bilancio: «Il risultato ottenuto fin qui è eccezionale», spiega, «siamo partiti al buio, nonostante ciò non abbiamo mai sfigurato, e ci resta pure il rammarico per qualche gara persa sul filo di lana».

Nell’ultimo mese, Garello e compagni hanno mostrato inequivocabili segnali di maturazione. E non solo per quel tabù trasferta finalmente sfatato: «Nell’ultima gara a Civitavecchia ci siamo trovati di fronte una squadra solida e fisica», evidenzia, «abbiamo condotto senza sfaldarci di fronte ai loro tentativi di rimonta. A inizio stagione la squadra non avrebbe saputo reagire in maniera altrettanto positiva».

Il tecnico esperino, intanto, studia le nuove avversarie. Tra queste c’è anche la Virtus Roma, l’ultima delle nobili decadute del basket italiano. Grazie a un percorso fin qui immacolato (18 vittorie e nessuna sconfitta), i giallorossi hanno già prenotato un posto al gradino di sopra. Alle loro spalle, però, sarà bagarre: «Il livello medio delle dirette concorrenti è buono», aggiunge Manca, «forse c’è un pizzico di fisicità in meno, ma si tratta di semplici sensazioni. Noi continueremo a lavorare sulle nostre idee di basket, consapevoli del nostro potenziale».

L’obiettivo fissato: «Dovremo metterci alla prova e provare a vincere quante più partite possibili», conclude, «vogliamo entrare nelle prime dieci e proseguire il nostro cammino nella post season».



