Esperia, bene così Battuta anche la romana Stella BSk 

Esperia 63

Stella Ebk 58

Confelici Carni Cagliari : N. Manca 2, Cabriolu 2, D’Elia ne, Giordano 15, Potì 13, Villani ne, Thiam 17, Picciau, Locci 1, Maresca 13, Pili ne, Sanna. Allenatore F. Manca.

Stella Ebk Roma : Forconi 15, Dudik, Agbara 2, Quarone 3, Fanti 7, Nikolic 10, Ntsourou 2, Doumbia, Lumena 10, Diomede 9. Allenatore Finelli.

Parziali: 13-13; 32-22; 51-35.



Carattere e difesa. La Confelici Cagliari prosegue il suo percorso netto nel 2025, e a Monte Mixi supera anche la Stella Ebk Roma collezionando la quarta vittoria consecutiva in Serie B Interregionale. Le due migliori difese del campionato hanno partorito una gara dura e spigolosa, forse anche non bellissima, ma alla fine l’Esperia ha saputo portare a casa con le unghie e con i denti un successo fondamentale, che potrebbe permettere di iniziare la prossima Poule Gold con 12 punti all’attivo: un bottino di partenza niente male per avvicinare l’obiettivo playoff promozione.

La gara

Partenza lanciata per la Confelici con due triple di Maresca e Giordano (8-2 di parziale). Gli ospiti carburano lentamente ma chiudono il primo periodo con un break di 6-0 che li riporta in parità a 13. Nel secondo periodo i granata pescano l’energia di Manca e Picciau in uscita dalla panchina: le due ali ispirano il primo tentativo di allungo. Il tecnico romano Finelli si affida alla zona, che non rallenta i cagliaritani, capaci di allungare fino al +10 alla pausa lunga (32-22).

Al rientro l’inerzia resta saldamente nelle mani degli esperini, che proteggono il pitturato dall’assalto dei lunghi rivali, trovando il modo di toccare anche le 19 lunghezze di vantaggio prima di chiudere il terzo periodo avanti sul 51-35. La Stella Ebk stringe varie viti difensive e si rifà sotto piazzando un 7-0 che la riporta sotto. L’Esperia cala in termini di produttività offensiva, ma non sbanda. Nemmeno quando la Stella Ebk si presenta minacciosa sul -4. Nei possessi finali, la squadra di Manca respinge l’assalto con i liberi di Giordano e Locci, portando a casa una vittoria dal grande peso specifico.



