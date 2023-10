Esperia, avvio flop. «Ma meritavamo di più» 

È iniziato in salita il cammino dell’Esperia in Serie B Interregionale. Tre sconfitte su tre, di cui due maturate consecutivamente nel fortino (lo scorso anno inviolabile) di Monte Mixi: non esattamente la partenza che il club di via Pessagno si augurava dopo gli sforzi prodotti sul mercato.

Chi si ferma alla lettura del risultato potrebbe pensare a una squadra in difficoltà, o non sufficientemente attrezzata per la categoria. Nulla di più lontano dalla realtà. L’Esperia c’è, lotta, e con un pizzico di cinismo in più avrebbe potuto far sue almeno le ultime due gare contro Grottaferrata e Carver. I granata l’avevano messo in conto: una fase di rodaggio è inevitabile, e il tempo per rimettere le cose a posto non manca di certo.

A testa alta

«Sabato scorso, contro la Carver, abbiamo giocato una buona partita», afferma coach Manca, «la vittoria ci è sfuggita solo nel finale dopo aver toccato anche il +13». La miglior medicina è sempre la vittoria: «I due punti ci avrebbero dato maggior serenità nella gestione», spiega, «stiamo lavorando per sbloccarci. Ma fin qui abbiamo sempre giocato alla pari con tutti».

A destare preoccupazione, semmai, sono le condizioni di Potì, uscito anzitempo nell’ultima sfida a causa di una botta al polso: «Siamo in attesa degli esami strumentali», chiarisce il coach, «ci auguriamo di poterlo riavere subito a disposizione, ma non possiamo sbilanciarci».

L’Esperia va comunque avanti con fiducia: «La squadra continua ad avere uno spirito positivo», sottolinea, «i nuovi hanno bisogno di tempo, ma si stanno inserendo bene». La mente, intanto, è già rivolta alla prossima sfida, in programma domenica (18.30) contro Perugia: «Un avversario tosto», conclude, «il risultato è importante, ma cercheremo prima di tutto una prova di maturità per 40 minuti».



