Esperia, assalto alla capolista 

Senza paura di fronte alla capolista. L’Esperia torna in campo questo pomeriggio (ore 17) a Monte Mixi per affrontare Palestrina.

Al giro di boa della stagione regolare, i laziali condividono la vetta della B Interregionale con la Virtus Roma, forti di 9 successi su 11 incontri. Ma i granata di Manca, reduci da quattro vittorie consecutive, sono pronti a giocarsela a viso aperto.

«Questo è il genere di partite che ci piacciono», sottolinea capitan Villani, «siamo coscienti di affrontare una squadra forte e completa, ma getteremo il cuore oltre l’ostacolo».

All’andata Palestrina ebbe la meglio per 71-64: «Ma stavolta sarà diverso», dice, «siamo cresciuti, e l’arrivo di Thiam ci ha permesso di raggiungere un nuovo equilibrio».

Selargius a Broni

La Techfind vola sulle ali dell’entusiasmo, e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Domenica (16) le giallonere fanno tappa a Broni per uno scontro diretto importante nella zona playoff

dell’A2 Femminile. In serie positiva da 6 turni, il quintetto di Righi cerca conferme al cospetto della quinta forza del girone, ancora imbattuta tra le mura amiche.

Serie C

Dopo il prologo di ieri tra Sennori e Torres, l’11esimo e ultimo turno d’andata della C Unica prosegue oggi con altre tre sfide: alle 19 la capolista Ferrini cerca di riprendere la sua marcia nel match interno contro Alghero. Alla stessa ora è in programma Elmas-Cus Sassari, mentre alle 18 si affrontano Sant’Orsola e Calasetta. Domenica (18) si chiude con Astro-Antonianum.



