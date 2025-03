Esperia, altro ko: è il quarto  in cinque match 

Ozzano 97

Esperia 68

Logimatic Ozzano : Myers 11, Torreggiani, Zani 1, Ranitovic 9, Domenichelli 15, Ranuzzi ne, Tibs 9, Cortese 14, Balducci 13, Piazza 16, Baggi 9. Allenatore Lolli.

Confelici Carni Cagliari: Cabriolu 5, D’Elia 2, Giordano 13, Potì, Villani 3, Thiam 10, Locci 5, Maresca 13, Bartolozzi 15, Sanna 2. Allenatore Manca.

Parziali: 22-17; 47-42; 71-51.



Ozzano. Una serata da dimenticare al più presto. La Confelici crolla nell’infrasettimanale di Ozzano con un pesante 97-68 e incassa la terza sconfitta di fila nella Poule Gold di B Interregionale (quarta su 5 gare).

Dopo un primo tempo altalenante gli uomini di Manca sono affondati nella ripresa sotto la grandinata di triple emiliane (58% dall’arco). Inutile la buona prova di Bartolozzi, miglior realizzatore con 15 punti. Ozzano invece ha imposto la qualità del proprio organico, arricchito dall’esperienza di due ex Serie A come Cortese e Piazza, oltre che dall’energia di Joel Myers, figlio del grande Carlton. La nuova battuta d’arresto complica i piani playoff dell’Esperia, che dovrà cambiare radicalmente registro a partire dalla prossima gara interna contro Matelica.

La gara

Giordano ha la mano calda (subito due triple) e lascia ben sperare la Confelici, che però si incarta tra palle perse e leggerezze difensive e si ritrova subito sotto di 10 lunghezze. Manca corre ai ripari e inserisce Bartolozzi, tra i principali protagonisti del contro break che rimette in pista i cagliaritani al 10’ (22-17). Nel secondo quarto l’Esperia prosegue il tentativo di rimonta e in due circostanze si ripresenta sul -1. In entrambi i casi, però, manca l’ultima zampata e i padroni di casa ne approfittano per ripristinare le distanze alla pausa lunga approfittando anche della tripla di Piazza.

Al rientro in campo arriva il blackout: Villani e soci realizzano la miseria di 4 punti nei primi 7’ lasciando campo libero all’affondo di Ozzano, che scava il solco decisivo a suon di triple e schiacciate in contropiede (50-26 il parziale dei secondi 20’). L’Esperia, frustrata e nervosa, è costretta ad alzare bandiera bianca con abbondante anticipo sulla sirena.



