VaiOnline
Basket serie B interreg.
28 ottobre 2025 alle 00:21

Esperia, a Cagliari sei imbattibile: due centri su due 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due vittorie in altrettante gare giocate al PalaPirastu: l'Esperia Cagliari comincia a respirare l'effetto casalingo, anche se la prestazione contro la Tiber Roma nel 5° turno di B Interregionale ha mostrato luci e ombre. Il punteggio finale (82-58) non racconta tutte le difficoltà affrontate dai rossoblù, contratti in avvio, con palle perse e rimbalzi offensivi concessi agli avversari, che hanno messo a lungo sotto pressione la difesa.

«Eravamo bloccati»

«Nel primo quarto abbiamo incontrato un po' di difficoltà, andando sotto anche di 10 punti. La Tiber ha segnato canestri difficili, noi invece eravamo un po’ bloccati. Poi siamo riusciti a creare più equilibrio tra i vari quintetti», racconta l’ala-pivot Ivan Morgillo, «abbiamo dei giovani che stanno giocando minuti importanti, non solo nei finali, e questo è un elemento da tenere in considerazione. Siamo ancora un cantiere aperto: dobbiamo costruire chimica ora, così da integrare facilmente Giordano quando tornerà a disposizione».

La squadra di coach Manca continua il lavoro di integrazione dei nuovi innesti, proprio come Morgillo, che offre fisicità sotto i tabelloni in coppia con Thiam. Il mercato potrebbe portare ulteriori soluzioni, ma intanto l’attenzione resta sulla crescita settimanale.

Sabato alle 20, a Marigliano, la Confelici proverà a centrare la prima vittoria esterna: un test cruciale per consolidare i progressi comunque intravisti nell’ultima uscita.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Studenti e pendolari: «Risparmieremo tempo»

Vagoni pieni di passeggeri nelle ore di punta: «L’importante è che rispettino il piano-frequenze» 
Davide Lao
Strade di sangue

Il ponte della tragedia nel mirino della Procura

Un baratro protetto da vecchi tubi arrugginiti, il giovane conducente indagato per omicidio stradale 
Andrea Busia
La manovra

Tassa sulle banche, la linea non cambia

Meloni: con 44 miliardi di profitti, se ne danno 5 per aiutare i deboli va bene 
Il caso

Un altro sito sessista, 50 vittime

Politiche, attrici e giornaliste spogliate online con l’intelligenza artificiale 