Esperia, a Cagliari sei imbattibile: due centri su due 

Due vittorie in altrettante gare giocate al PalaPirastu: l'Esperia Cagliari comincia a respirare l'effetto casalingo, anche se la prestazione contro la Tiber Roma nel 5° turno di B Interregionale ha mostrato luci e ombre. Il punteggio finale (82-58) non racconta tutte le difficoltà affrontate dai rossoblù, contratti in avvio, con palle perse e rimbalzi offensivi concessi agli avversari, che hanno messo a lungo sotto pressione la difesa.

«Eravamo bloccati»

«Nel primo quarto abbiamo incontrato un po' di difficoltà, andando sotto anche di 10 punti. La Tiber ha segnato canestri difficili, noi invece eravamo un po’ bloccati. Poi siamo riusciti a creare più equilibrio tra i vari quintetti», racconta l’ala-pivot Ivan Morgillo, «abbiamo dei giovani che stanno giocando minuti importanti, non solo nei finali, e questo è un elemento da tenere in considerazione. Siamo ancora un cantiere aperto: dobbiamo costruire chimica ora, così da integrare facilmente Giordano quando tornerà a disposizione».

La squadra di coach Manca continua il lavoro di integrazione dei nuovi innesti, proprio come Morgillo, che offre fisicità sotto i tabelloni in coppia con Thiam. Il mercato potrebbe portare ulteriori soluzioni, ma intanto l’attenzione resta sulla crescita settimanale.

Sabato alle 20, a Marigliano, la Confelici proverà a centrare la prima vittoria esterna: un test cruciale per consolidare i progressi comunque intravisti nell’ultima uscita.

