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01 maggio 2026 alle 00:19

Esperia a Brindisi per stupire, Klass ai playout 

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Non parte favorita, ma ha il vantaggio di sapere già come si fa. L’Esperia si rimette in cammino: sabato (ore 18) i rossoblù saranno ospiti della Dinamo Brindisi in Gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie B Interregionale. Sesta al termine della regular season, la squadra cagliaritana proverà a replicare l’exploit di un anno fa, quando, da outsider, fece strada fino alla finale promozione. Stavolta il compito potrebbe essere più arduo: i brindisini, terzi nel girone Sud, non hanno mai perso in casa: un dettaglio tutt’altro che banale, visto avranno il vantaggio del fattore campo. Ma l’Esperia è abituata a sorprendere: «Arriviamo carichi», fa sapere coach Federico Manca, «l’esperienza dello scorso anno ci ha insegnato che nei playoff si azzera tutto e si riparte da capo».
Brindisi è un cliente scomodo: in stagione regolare ha vinto 20 partite su 28 ed è imbattuta nel fortino del PalaZumbo: «Sono giovani, puntano tanto su freschezza ed entusiasmo», analizza il tecnico, «possono contare su esterni dinamici e su un lungo molto pericoloso dall’arco. Il fatto che non abbiano mai perso in casa la dice lunga sul loro valore, ma non ci spaventa. Anzi, rappresenta uno stimolo ulteriore per provare a vincere».
La Confelici è pronta alla sfida: «Arriviamo alla post season sulla scia di alcune ottime prestazioni», conclude, «nell’ultima partita contro la Stella Ebk la squadra ha giocato tre quarti di ottimo livello. Abbiamo lavorato duramente per farci trovare pronti».
Domenica (18.30) tocca invece alla Klass Sennori, alle prese con il primo atto dei playout salvezza contro Rende, penultima nel girone Sud. Appuntamento da non fallire per Hubalek e compagni, che cercheranno di chiudere i conti domenica prossima in Calabria.

Via alla finale in C
La Serie C Unica è giunta all’atto finale: sabato (18.30) il PalaSerradimigni di Sassari sarà il teatro del primo confronto tra Dinamo Academy e Torres, formazioni costruite attingendo dal vivaio del Banco di Sardegna.

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