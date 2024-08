Esordisce il gruppo teatrale 

È nata l’associazione culturale “Genti macca in logu strintu”, gruppo teatrale serrese, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare la cultura del teatro, della recitazione, della musica, della danza, della scrittura e delle arti in generale. Sono stati eletti presidente Rosa Sirigu, vicepresidente Giovanni Vargiu, tesoriere Barbara Aresu. Già nel 2019 su richiesta di alcuni cittadini, l’amministrazione comunale aveva finanziato un corso di teatro, poi interrotto a causa del Covid. Ad ottobre 2023, il gruppo ha cominciato a lavorare ad e lavora ad una nuova commedia “In domu de predi Podda” che ha riscosso grande successo di pubblico. «Siamo soddisfatti e grati al gruppo per essere riusciti, nonostante le difficoltà e la poca esperienza, ad aver completato un percorso con successo», ha detto il sindaco Samuele Gaviano. «L’augurio è che l’associazione prosegua la sua attività culturale e aggregativa, mettendo in scena anche altre iniziative teatrali». La commedia sarà rappresentata di nuovo il 10 settembre. (s. g.)

