Esordio vicino, le sarde assemblano le rose  

L’esordio in campionato si avvicina, il 3 settembre, e le quattro squadre sarde di Serie D accelerano i ritmi e cercano di completare le rose. La Cos ha accolto l’ultimo nuovo acquisto, il centrocampista Andrea Zannini (classe 2005) dell’Olbia. Intanto Claudio Pani, ex del Cagliari, sarà direttore tecnico del settore giovanile e vice presidente della prima squadra. Alberto Vargiu è il nuovo allenatore dei Giovanissimi e Fabiana Depau la responsabile organizzativa.

I giallorossi

L’Atletico Uri è al lavoro dal primo agosto sotto la guida, per il quinto anno, del tecnico Massimiliano Paba. Con lui il vice Francesco Mura, il preparatore dei portieri Walter Adriani, il fisioterapista Giovanni Zara e il preparatore atletico Luigi Fadda (unica novità dello staff). Per quanto riguarda la rosa, l’ultimo acquisto è l’attaccante Yann Fangwa (2001) ex del Lamezia Terme, esploso due anni fa col Monastir. Tra i volti nuovi anche il centrocampista Vittorio Attili del Montespaccato, cresciuto nelle giovanili del Parma, i portieri Domiziano Tirelli, ex del Sant’Elena, e Antonio Fusco (Messina), i difensori Lorenzo Pionca (Atletico Cagliair), Paolo Pisano (Ferrini), Alessio Barracca (Olbia) e Mario Esposito (Unipomezia), il centrocampista Clayton Valentini (Villasimius) e gli attaccanti Federico Piga (Sennori), Daniele Cannas (Monterotondo) e Luka Ankovic (Paternò). Confermati il capitano Alessio Fadda, Carlo Piga, Simone Ravot, Abib Jah, Antonio Demarcus, Lorenzo Melis, Mirko Atzeni, Andrea Fusco, Luca Fiorelli, Alessandro Scanu, Salvatore Canu e Pasquale Quesada. In società entrano nuovi dirigenti (10 sono donne).

Sassari e Gallura

Il Latte Dolce di Mauro Giorico ha blindato l’esterno d’attacco brasiliano Kaio César Florêncio Piassi, protagonista nel torneo di Eccellenza con 12 reti e numerosi assist. «Sono felice di restare», dice il giocatore, «sappiamo che la Serie D è difficile, proveremo a disputare un grande campionato». È il quattordicesimo confermato nella rosa, ma il ds Vittorio Tossi è ancora al lavoro.

Movimenti anche in casa Budoni: i biancocelesti confermano il centrocampista Marco Ortenzi, prendono il portiere Michele Marano (2004), ex Süd Tirol, e salutano il centrocampista Alessandro Steri.



