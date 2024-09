Esordio trionfale per le Cortes 

«Questa zona della Sardegna è bellissima, non si può che apprezzarla», ha esordito Daniela Canciani Bonin, turista milanese in vacanza a Siniscola ma “rapita” da una domenica bittese, senza mare: «L’ospitalità, i colori dell’abito tradizionale, il sito di Romanzesu. Sì, l’interno credo che sia anche più affascinante della costa». Un fine settimana da tutto esaurito nonostante le temperature elevate, senza dubbio più adatte a una delle tante spiagge della costa orientale. Bitti ha rotto gli indugi. La 24esima edizione della rassegna Autunno in Barbagia ha sfoggiato il suo copione collaudato nella tappa inaugurale. Boom di presenze tra i vicoli e le case in pietra.

Orgoglio e identità

La comunità bittese si è compattata, aveva una voglia matta di condividere il suo territorio, le sue tradizioni. In testa “S’isposu vitzichesu”. Lo ha fatto davanti a incantati visitatori, conquistati dal quel colorato e variegato corteo che a metà mattina ha solcato il paese, tra i suoni identitari, impreziosito da tanti giovanissimi. «Abbiamo deciso di raggiungere Bitti, senza alcuna esitazione, appena abbiamo saputo della prima tappa della rassegna», ha detto ieri mattina Anna Maria Verga, torinese innamorata dell’Isola e dei paesi dell’interno. «Quindi, dopo aver prenotato in un b&b, eccoci qua. Rapiti da questa magia, che ci affascina tantissimo. Sapete una cosa che mi colpisce, la prima che noto? Mentre dalle nostre parti, al Nord, si sta un po’ perdendo la voglia di custodire le tradizioni, qui accade il contrario. Avete proprio voglia di rappresentarle, di mostrarle con orgoglio a tutte quelle persone che arrivano da fuori, come me». E ancora: «Ho trovato tanta gentilezza, apertura. Questa è una cosa meravigliosa».

Tutto esaurito

La soddisfazione traspare, dopo due giornate ricche di spunti e di conferme. Dall’amministrazione comunale non hanno dubbi: «Il format di Autunno in Barbagia funziona sempre, permette di portare i flussi turistici nelle zone interne», dichiara Christian Farina, assessore del Turismo. «La conferma arriva dalla strutture ricettive, alberghi e b&b, al completo da giorni». Farina prosegue: «Il messaggio che si leva da Bitti è chiaro: trasportare il visitatore in un viaggio all’interno della nostra cultura, senza dimenticare le eccellenze della tavola. Ecco, pensiamo di esserci riusciti, siamo soddisfatti».

Da una parte il canto a tenore, vero marchio di fabbrica e vanto locale, raccontato ai presenti da Daniele Cossellu, 92 anni di passione sconfinata. Dall’altra, poi, i dolci tipici, l’artigianato di qualità. Bitti ha conquistato con la sua storia. Farina conclude: «Il merito di questo risultato è soprattutto degli operatori, delle loro “cortes”».

