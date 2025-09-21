Esordio-no per il cagliari 

Inizia con una sconfitta il campionato di Serie A femminile 2025/26 del Cagliari. Nell’anticipo che ha aperto la stagione del futsal femminile nazionale le rossoblù si sono arrese per 5-1 in Basilicata sul campo della CMB Futsal Team.

La gara

Per l’esordio stagionale il tecnico Moreno Giorgi sceglie Ricottini in porta e Orrù, Pellegry, Aresu e Virdis come quartetto di movimento iniziale. Al Palasaponara di Salandra però la gara è subito in salita, complici anche diverse assenze tra le rossoblù. Le padrone di casa impiegano appena tre minuti per sbloccare il match con Marta, che deposita in rete a porta vuota il gol dell’1-0, mentre al 4’ è già 2-0 con un pallonetto da metà campo di Vanin, che approfitta dell’uscita fuori area di Ricottini. Il Cagliari ha un’occasione con Orrù, ma Dibiase salva, poi tra il 13’ e il 14’ sono ancora Marta e Vanin ad andare a segno mandando le squadre negli spogliatoi sul 4-0 per la CMB Futsal Team e indirizzando definitivamente la partita.

Il secondo tempo

Nella ripresa la protagonista è ancora Vanin, che sigla la terza rete personale e il 5-0 complessivo con un destro in diagonale che termina sotto l’incrocio dei pali alle spalle di un’incolpevole Ricottini. Il Cagliari poco dopo segna il gol della bandiera con la francese Pellegry, una delle tante novità nel roster rossoblù di questa stagione. La numero 7 trova il suo primo centro con la nuova maglia con un sinistro rasoterra di prima intenzione su schema da calcio d’angolo. Tuttavia la rete non basta a riaprire la partita, anche se non mancano altri tentativi (come quello di Virdis dalla distanza che termina a lato). La squadra allenata da Moreno Giorgi torna in Sardegna senza punti. Domenica il debutto casalingo al PalaConi contro il Molfetta.

