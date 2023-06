Esordio nel palcoscenico per un gruppo di giovani attori 

Va in scena venerdì con due rappresentazioni il lavoro svolto dal laboratorio di teatro organizzato dall'associazione Artecetra. I giovani e giovanissimi attori e attrici, iscritti dallo scorso autunno, porteranno in scena rispettivamente “Kintales” e “Cogas, Majarzas, Feminas”. Per Villacidro, un corso di teatro per giovani è una novità, una sfida che il regista-insegnante Giuseppe Diana ha portato avanti con entusiasmo.

Non a caso il laboratorio scenico per i cinque bambini dai 6 ai 10 anni che hanno scelto la strada della recitazione - e porteranno in scena il loro primo spettacolo tratto da un racconto di Dessì al teatro Don Bosco di via Asproni alle 19 - si chiama “Qualcosa dal niente”. Fra i piccoli, c'è chi si è iscritto a teatro «per provare una esperienza che mi rappresenta» come Bianca, chi lo fa per diventare un'attrice, come Giulia e Aida, e chi come Gioele ha le idee chiare e vuole diventare attore «come Robin Williams». Le ragazze (dai 13 ai 35 anni) del laboratorio per adulti “Boghes - Sonus - Istriones” porteranno al pubblico una prosa poetica ispirata dalla ricca tradizione orale su San Sisinnio e le Cogas, in scena alle 20. «Per vivere una vita parallela» o per «realizzare un sogno lasciato in un cassetto tanti anni fa», rivelano emozionate.

«Fare teatro a Villacidro è un progetto che accarezzavo da anni», dice il regista Giuseppe Diana, «ed è stato naturale dedicare entrambi i lavori ai paesaggi che ci ospitano e alla loro cultura».

