Esordio negativo per Nuova Icom e Sardegna Marmi 

SAN SALVATORE S. 51

TEEN B. TORINO 59

Nuova Icom Selargius : Mura 9, Favre 14, Thiam 3, Ceccarelli 12, Corongiu 5, Madeddu 2, Berrad ne, Ingenito 4, Pinna 2, Valenti, Lapa ne, Porcu ne. Allenatore Chimenti

Basket Torino : Paleari 2, Colli 27, Tortora 4, Giacomelli 9, Jankovic 13, Brena ne, Alice ne, Baima 3, Isoardi, Lo Buono 1. Allenatore Corrado

Parziali : 11-18; 26-30; 42-40



Passo falso all’esordio per la Nuova Icom, superata in casa da Torino nel turno inaugurale della A2 femminile per 59-51. Ingranaggi ancora da sistemare nel rinnovato roster giallonero, troppo discontinuo nei 40’ al cospetto di un avversario trascinato da una Colli in giornata stellare (27 punti). Contratta in avvio, la Nuova Icom ha limitato i danni alla pausa lunga per poi cambiare volto in avvio di secondo tempo con un break di 8-0 propiziato dalle triple di Corongiu e Mura. La spinta delle giallonere si è però progressivamente affievolita, e la guardia ospite Colli ne ha approfittato per consegnare il successo alle torinesi. (ro.r.)

