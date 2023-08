Un bilancio positivo viene tracciato dai tassisti di Jesolo che hanno aderito al progetto delle “auto bianche” per i clienti dei locali notturni, voluto dal Governo. Dalla nottata all'alba sono state effettuate 7 corse, trasportando una ventina di giovani. Non per forza ragazzi «sballati», ma giovani che hanno preferito un passaggio sicuro anziché affidarsi all'amico indicato come autista per la serata.