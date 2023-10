esordio da favola anche per il borore 

Non c’è solo Sarroch che festeggia con una vittoria l’esordio in campionato. Anche a Borore la prima in serie B maschile è vincente con la Forma Carni che batte Desio 3-2. Vinto il primo ai vantaggi, persi i due successivi, la squadra di Uda raccoglie le forze vincendo il quarto 25-23 e il tie break 16-14, trasformando il primo match point.

In B1 femminile vince Capo d’Orso Palau, 3-1 a Torino con il Volley Parella. A parte la distrazione nel secondo set, l’arma vincente delle ragazze di Guidarini è stata l’aggressività a inizio set e la distribuzione del gioco nelle fasi d’attacco, che ha tolto punti di riferimento alle piemontesi.

B2 femminile priva di soddisfazioni, sconfitte le quattro formazioni sarde. A Roma, l’Alfieri ha perso 3-2 con Roma 7 Volley, sciupando un match point al quinto perso 17-15. Non sono bastati 30 punti di Sofia Moss e l’alta percentuale in ricezione di Sara Orro. A Frosinone L’US Garibaldi La Maddalena è stata sconfitta 3-1. Quattro set equilibrati caratterizzati da buona ricezione ma molti errori in battuta.

Pubblico numeroso al PalaBeatrice per sostenere l’Audax Quartucciu, ma Anzio è stata superiore ed ha vinto 3-0 nonostante la partenza lanciata (11-6) delle ragazze di Cadoni. A Ossi La Smeralda è stata battuta 3-0 dal Terracina che ha vinto due set su tre sul filo di lana.

