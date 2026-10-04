esordio con vittoria per Elmas e Ussana 

È un avvio di campionato dai due volti quello delle sette formazioni sarde impegnate in Serie B. La prima giornata consegna due vittorie e cinque sconfitte, con Elmas e San Sebastiano Ussana capaci di partire con il piede giusto. Per le altre squadre, invece, il debutto si trasforma in una rincorsa ai primi punti della stagione.

Nel girone A comincia in salita la prima esperienza in categoria dell’Ichons Calcetto Sassari. Sul parquet del Castellamonte i sassaresi incassano un pesante 11-2, al termine di una gara complicata fin dalle prime battute. Le due reti isolane portano la firma di Pala e Pereira.Non trova il sorriso nemmeno il Città di Cagliari, che davanti al proprio pubblico cede 2-4 all’Itar Futsal. I rossoblù provano a tenere aperta la sfida, ma alla fine devono arrendersi agli avversari. A segno Ruggiu e Ruzzu.

Nel girone B arriva invece un esordio amaro per l’Atletico Sestu, sconfitto 0-6 in casa dagli Eagles Futsal. I padroni di casa non riescono a trovare la via del gol e sono costretti a lasciare l’intera posta agli avversari.A regalare la prima gioia nel girone è però l’Elmas, che inaugura la stagione con un convincente successo esterno sul Trento 1921. I gialloneri si impongono 4-1 grazie alle reti di Sabiucciu, De Oliveira, Ferraro e Boi, mettendo subito in cascina tre punti preziosi.

Nel girone E deve invece rimandare l’appuntamento con la vittoria il Monastir, sconfitto 3-1 dalla Lazio Sud Academy. La rete dei sardi è firmata da Nurchi, ma non basta per evitare il ko.La risposta arriva dal San Sebastiano Ussana. Dopo l’eliminazione in Coppa Divisione, la squadra di Simone Casu reagisce con carattere e supera l’Italpol Calcio per 5-1. Protagonisti Murroni e Monetto, entrambi autori di una doppietta, mentre Atzeni completa il tabellino.Resta infine il rammarico del Villaspeciosa, che cade sul campo del Velletri per 3-2. Gli isolani disputano una buona gara e trovano la rete con Pilloni e Piredda, ma lo sforzo non basta per tornare a casa con punti. (lu. b.)

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