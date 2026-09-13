esordio con sconfitta interna per la tharros, il derby dell’oristanese sorride all’arborea 

Tharros 0

Arborea 2

Tharros (4-3-3) : Domit, Dessì, Enna, Sanna (11’ st C. Piras), Dagostini (22’ st Schneider), N. Orrù (39’ st Pintus), G. Piras, Loua (24’ st Ferraro), F. Orrù, Lonis (15’ st Marchese), Pitzalis. In panchina Petrucci, Castagna, Pisu, Trogu. Allenatori Frongia e Pinna.

Arborea (4-3-1-2) : Manzato, Frau, Cammarota, Cieri, Perilli (33’ st Cillano), Ciarniello, Pibiri (37’ st Melis), Angioni (20’ st Demuru), M. Atzeni (26’ st P. Atzeni), Diana (17’ st N. Capraro), Zonca. In panchina L. Capraro, Pes, Cicu, Orro. Allenatore Pittau (Firinu squalificato).

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Reti : pt 34’ Pibiri; st 45’ Cillano.

Note : ammoniti G. Piras, Pibiri, Marchese e Diana. Recupero 2’ pt - 4’ st. Spettatori 350.

Oristano. L’Arborea bagna l’esordio stagionale in campionato superando la Tharros a domicilio per 0-2. Un derby accompagnato da una buona presenza di pubblico al Comunale di Oristano nonostante il gran caldo, che ha inciso sul rendimento delle squadre in campo.

A decidere la sfida in favore dell’undici allenato da Maurizio Firinu sono i gol di Pibiri nel primo tempo e Cillano a ridosso del 90’.

La cronaca

In avvio Pibiri al 6’ e Pitzalis a 12’ non trovano la porta. Il risultato si sblocca al 34’: su una rimessa laterale battuta velocemente, Marco Atzeni si invola sulla destra e appena dentro l’area fa partire un diagonale che viene deviato in rete in tuffo da Pibiri. Al 36’ ancora Atzeni dal limite cerca il raddoppio ma Domit para.

In avvio di ripresa, è il 3’, palla buona per Perilli il cui colpo di testa termina sul palo alla destra del portiere. Al 18’ è Loua a calciare da ottima posizione, Manzato ribatte. La Tharros ci prova e si spinge in avanti grazie anche all’intraprendenza del neo-entrato Marchese, ma al 45’ la compagine ospite raddoppia: su un traversone in area la difesa dei padroni di casa è imprecisa, la sfera capita sui piedi del neo-entrato Cillano che controlla e trafigge Domit. È l’ultima emozione che sigilla la vittoria dell’Arborea.

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