Esordio con gol per Gigi Piras nel ‘74 

28 aprile 1974, Cagliari e Fiorentina si affrontano a quattro giornate dal termine del campionato. Le due squadre, senza assilli di classifica, danno vita a una bella partita vinta meritatamente per 1-0 dai rossoblù. Qualche minuto di studio e subito la sfida si fa avvincente. I gigliati si rendono pericolosi con un tiro cross di Desolati non sfruttato da Saltutti che grazia Albertosi. Il suo omologo viola Superchi si supera al 21’ volando all’incrocio dei pali per evitare un autogol di Della Martira. E sempre Superchi al 33’ devia in angolo su tiro di Riva - non in grande giornata - presentatosi solo davanti a lui. Nella ripresa il Cagliari continua a pressare, prova lampante i 15 calci d’angolo a 4, ma senza impensierire la difesa ospite. Quando ormai il match sembra avviato a terminare a reti bianche, il Cagliari a 9’ dal 90’ sblocca il risultato. È il debuttante Luigi Piras, 19 anni nativo di Selargius piccolo centro della suburbe cagliaritana, subentrato nel primo tempo all’infortunato Nenè a insaccare da pochi passi una palla vagante su angolo battuto da Brugnera. Un gol da opportunista, marchio di fabbrica della sua carriera, e il primo dei suoi 31 in 132 presenze in Serie A tutte con la maglia del Cagliari. Colori che vestirà per quattordici stagioni divenendone simbolo e capitano

RIPRODUZIONE RISERVATA