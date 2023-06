Esordio col botto per l’Italia stasera con la Francia 

Subito la Francia. Parte oggi (ore 20.45, diretta su Rai 1) a Cluj in Romania l'Europeo Under 21 dell'Italia di Paolo Nicolato, torneo che metterà in palio anche tre pass per i Giochi Olimpici del 2024. Un vero e proprio test per il talento dei giovani azzurri, dopo la finale mondiale dell'Under 20 e i segnali di ripresa che arrivano dai club.

Il debutto

Si parte subito con la sfida più impegnativa, contro i Bleus che, oltre ad essere i rivali più accreditati del girone, sono tra i favoriti per la vittoria finale. L'Italia, che pure vanta cinque titoli continentali ed è con la Spagna la nazionale più titolata, non vince dal lontano 2004 e dal 2008 non si qualifica all'Olimpiade. «È da due anni che prepariamo questa competizione «spiega il tecnico degli Azzurrini, Paolo Nicolato. «Negli ultimi due mesi abbiamo lavorato molto sugli avversari. La Francia è indubbiamente una squadra che ha valori individuali di altissimo livello e un modo di giocare che varia dal 4-3-3 al 4-2-3-1, anche all'interno della stessa partita. Li conosciamo bene, sappiamo cosa ci aspetta e siamo pronti».

L’organico

Il tecnico azzurro è contento del gruppo a disposizione, ma sperava di avere qualche giorno in più per poter lavorare con i suoi ragazzi: «Abbiamo qui i giocatori migliori che potevamo avere, anche se li abbiamo avuto tardi rispetto alla Francia, che ci ha lavorato sempre da almeno due anni, e anche rispetto a Svizzera e Norvegia, che hanno fatto un cammino di preparazione molto diverso dal nostro». Al fianco di Nicolato, in conferenza stampa c'è Sandro Tonali, che come Scalvini e Gnonto ha risposto con entusiasmo alla convocazione di Nicolato pur essendo ormai entrato nel giro della Nazionale maggiore. Ha deciso di partecipare all'Europeo, sapendo che dopo una stagione usurante non sarebbe stato possibile giocare anche in Nations League: «Con Mancini c'era un accordo», dice. «Abbiamo fatto la scelta migliore per tutti, anche perché dopo le 50 partite che ho giocato quest'anno sarebbe stato eccessivo prendere parte a entrambi gli impegni». Il centrocampista del Milan si appresta a vivere il terzo Europeo Under 21 della sua giovane carriera.

