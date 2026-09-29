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30 settembre 2026 alle 00:08

Esordio a Pechino per Cobolli: stanotte la sfida con Safiullin 

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Flavio Cobolli prepara il suo esordio nell’Atp500 di Pechino, previsto per stanotte. Il 24enne nato a Firenze, ma profondamente romano e romanista, vuole assicurarsi un posto tra i migliori otto giocatori del mondo (è attualmente settimo), che significherebbe la sua prima partecipazione alle Nitto Atp Finals, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre, con Jannik Sinner già aritmeticamente qualificato.

In Cina è accreditato della quarta testa di serie e, nella notte tra mercoledì e giovedì, affronterà il russo Roman Safiullin. Il 29enne di Podolsk, numero 84 della classifica mondiale (best ranking 36esimo nel gennaio 2024) è in tabellone come special exempt, essendo reduce dalla semifinale persa nel 250 di Hangzhou contro Daniil Medvedev. Cobolli sarà impegnato anche in doppio, in coppia con il peruviano Ignacio Buse, contro il portoghese Francisco Cabral e lo statunitense Jj Tracy. (a. bu.)

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