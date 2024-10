Esordienti in scena al Nora junior trophy 

Due gironi e dieci squadre in tutto per una giornata di sport dedicata al calcio giovanile. È l’iniziativa “Nora junior trophy” edizione 2024 in programma domenica allo stadio “Le Aie” di Pula a partire dalle 10.

Riservato alla categoria Esordienti, l’appuntamento vedrà la partecipazione di club provenienti da diverse parti della Sardegna.Un evento «all’insegna del fair play e della passione» per questo sport, sottolinea Bruno Leccese, direttore dalla società organizzatrice, la Fcd Calcio Pula, «una bellissima giornata di sport che si rinnova di anno in anno».

I gruppi

Due i raggruppamenti, cinque le formazioni in ciascuno di essi. Nel girone A sono comprese Pula Calcio, Alghero, Polisportiva Nuoro, Scuola calcio Gigi Riva e Selargius; del girone B fanno parte Cagliari Calcio, Polisportiva Sestu, Asd Pirri, Sant’Elena e Portorotondo. Dopo la fase iniziale si terranno le sfide incrociate. La giornata si concluderà alle 18,30 con le premiazioni.

Gli obiettivi

«La Fcd calcio Pula crede molto nello sport giovanile», rimarca Leccese, «quest’anno abbiamo messo in piedi progetti molto ambiziosi inserendo nello staff diversi tecnici specializzati di alto livello. Parteciperemo ai vari campionati, dagli Esordienti per finire con la Juniores. Anche quest’anno alcuni ragazzi della nostra scuola calcio sono andati al Cagliari. Insieme con Fabrizio Melis e Glauco Mulas, responsabili della scuola calcio e del settore giovanile, stiamo cercando di migliorare e valorizzare attraverso tornei nazionali e internazionali la qualità dei nostri atleti e di acquisire quell’esperienza che è fondamentale nella loro maturazione tecnica».

