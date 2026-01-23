VaiOnline
Gallura.
24 gennaio 2026 alle 00:10

Esorcismo, madre sotto accusa 

La donna aveva denunciato i riti che subiva il figlio ma non si era opposta 

Riti di esorcismo a casa “con cadenza quotidiana” per liberare la piccola vittima “dalle fantomatiche conseguenze di nefaste forze del male” e poi ogni domenica i viaggi a Sassari in una parrocchia per le preghiere e altre pratiche “liberatorie”. Un bambino ha subito tutto questo dal 2019 al 2023, da quando era all’asilo e sino a quando è stato allontanato dal padre e dalla nonna. È tutto scritto nella richiesta di rinvio a giudizio firmata dai pm di Tempio, atto finale di un’inchiesta, durata diversi anni, su presunti maltrattamenti ai danni del bambino, avvenuti in un centro della Gallura interna. La Procura di Tempio ha chiesto il processo per la nonna del minore e per il padre, mentre la posizione di un terzo indagato, un sacerdote, è stata stralciata, perché “incapace di intendere di volere” all’epoca dei fatti. Ma il colpo di scena arriva al terzo punto della primissima parte della richiesta di rinvio a giudizio. Oltre la nonna del bambino (la cui posizione è la più grave) e il padre, le accuse riguardano la madre del piccolo, la persona che nel 2023 ha fatto partire tutto.

Da vittima a imputata

La donna è accusata, in concorso, dei maltrattamenti, le viene contestato di non avere fatto quello che gli imponeva la potestà genitoriale, ossia di sottrarre il piccolo alla nonna, ossessionata dalla presenza di “nefaste forze del male”. Ma è stata proprio la madre della giovanissima vittima a rivolgersi al personale del Commissariato di Tempio, denunciando abusi e maltrattamenti e parlando di una condizione di paura e pesante condizionamento psicologico e fisico. Tanto che nella primissima versione del capo di imputazione, la donna era persona offesa per maltrattamenti e violenza sessuale. Anche lei, stando alle indagini, avrebbe subito gli esorcismi. Era vittima e adesso è imputata. Perché non avrebbe impedito che il bambino venisse sottoposto alle pratiche di “liberazione” (spogliato, cosparso di olio, preso con la forza e portato nella stanza dove lo attendeva il prete).

Adesso la donna rischia anche di perdere la potestà genitoriale, il difensore, l’avvocatessa Edi Baldino, non ha voluto rilasciare dichiarazioni (assiste l’indagata insieme al penalista Giovanni Azzena). Nonna e padre del bambino sono difesi dagli avvocati Domenico e Anna Putzolu. Il sacerdote che avrebbe visto il piccolo a Sassari non è stato denunciato, perché avrebbe solo pregato insieme agli indagati e al bambino.

