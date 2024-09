Esorcismi e torture La mamma racconta 

È scoppiata in lacrime più volte, davanti al giudice Marco Contu, troppo difficile per una mamma tornare dolorosamente indietro negli anni e rivivere l’orrore. Giovedì pomeriggio, per la prima volta dopo mesi, ha parlato in una audizione protetta la madre del bambino di otto anni, presunta vittima di vessazioni e umiliazioni, esorcismi, secondo la Procura di Tempio, che erano anche abusi sessuali sul piccolo. La mamma del bambino, anche lei presunta vittima degli abusi, ha parlato per ore confermando le accuse contro la nonna, il padre del piccolo e un sacerdote. E davanti al magistrato del Tribunale di Tempio la donna è tornata indietro nel tempo, raccontando episodi che risalgono a quando il figlio non aveva compiuto cinque anni. I fatti sono avvenuti sino alla fine del 2022 in un centro dell’Alta Gallura. Le indagini sono partite quando la mamma del bambino si è ribellata ai deliri e alle ossessioni religiose della suocera e del marito. «Ero succube, plagiata – ha detto la donna – davanti a quello che accadeva. Mio figlio al buio, al centro della stanza. Lui non voleva fare quelle cose, lo spogliavano e lo cospargevano di olio. Lui si ribellava, urlava e piangeva. Gli iniettavano dell’acqua con una siringa per via anale». La ricostruzione è stata precisa e dettagliata, gli episodi più gravi sarebbero avvenuti in presenza della nonna del bambino e di un sacerdote. Pm e legale di parte civile (l’avvocata Edi Baldino) hanno chiuso l’incidente probatorio con la conferma del “delirio mistico ed esoterico” degli indagati. Alla fine della deposizione (che proseguirà il 17 ottobre) la donna è apparsa molto provata. Gli indagati, difesi dall’avvocato Domenico Putzolu, continuano a dirsi innocenti.

