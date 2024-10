Esonero Tari per famiglie in difficoltà 

A Gonnesa è possibile richiedere l’esonero dal pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Con una situazione socio-economica sempre più delicata a livello territoriale, sono tante le persone che fanno fatica a pagare le tasse comunali, anche la cartella Tari può mettere in difficoltà un nucleo familiare alle prese con una situazione economica precaria.

L’amministrazione comunale ha stabilito che possono ottenere l’esonero dal pagamento i cittadini che hanno un reddito Isee fino a 6mila euro e che non hanno carichi pendenti con il Comune per il pagamento della Tari negli anni scorsi. Le domande di esonero dalla tassa sui rifiuti potranno essere presentate all’ufficio protocollo del Comune in via Sant’Andrea fino al 31 dicembre, sia a mano che attraverso mail o Pec. La graduatoria verrà formulata in ordine crescente, dall’Isee più basso a quello più alto, e l’esonero sarà attribuito in base alle risorse disponibili. (a. pa.)

