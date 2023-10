Esonero pagamenti Tari, aperti i termini per le richieste 

In un periodo di caro vita e difficoltà economiche, anche il pagamento di una bolletta può diventare un problema insormontabile. A Gonnesa sono aperti i termini per chiedere l’esonero dal pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Possono fare richiesta tutti i cittadini che abbiano un reddito Isee ordinario non superiore ai 6 mila euro. La graduatoria degli aventi diritto sarà stilata in ordine decrescente cioè partendo dagli Isee più bassi a quelli più alti e il beneficio sulla Tari sarà riconosciuto in base alle risorse disponibili. Il modulo con la richiesta di esonero dalla tassa sui rifiuti dovrà essere consegnato all’ufficio Protocollo del Comune o attraverso mail o tramite Pec, entro il 31 dicembre. (a. pa.)

