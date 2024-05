Esonerato Allegri, la Juventus a Montero 

Torino. Questa volta è davvero finita, Massimiliano Allegri non è più l'allenatore della Juventus. E, per uno scherzo del destino, il divorzio cade ancora una volta al 17 di maggio: era successo nel 2019, è capitato di nuovo nel 2024. Rispetto alla prima separazione, però, oggi i rapporti tra il tecnico e la dirigenza del club non sono idilliaci come all'epoca, anzi. E la nota della società conferma che i risultati sportivi c'entrano poco o nulla con la decisione di divorziare dall'allenatore, a un anno dalla scadenza di un contratto che vale 7 milioni netti a stagione, più circa 2 di bonus mentre al lordo, più gli emolumenti dello staff e si sfiorano i 20: “L'esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta”, spiega la nota ufficiale arrivata ieri sera.

Per gli ultimi 180 minuti di stagione, contro Bologna e Monza, è pronto Paolo Montero, tecnico dell'Under 19, che dopo essere rientrato dalla trasferta a Frosinone e aver scontato il turno di squalifica guiderà Danilo e compagni verso la sfida al Dall'Ara. L'uruguaiano farà da traghettatore, provando a dare alla squadra quella "garra” che ha messo in campo per ben nove stagioni tra il 1996 e il 2005.

La giornata

Mentre Montero partiva da Frosinone, cominciava la lunga giornata di Massimiliano Allegri: alle 9.30, quando ha varcato i cancelli della Continassa per il primo allenamento dopo la tempesta di Roma. Una seduta breve, circa un'ora, durante la quale la squadra è stata divisa tra chi ha giocato in Coppa Italia contro l'Atalanta e ha effettuato un lavoro di scarico e tutti gli altri, impegnati più intensamente. Fuori del centro sportivo, l'indifferenza: 4-5 tifosi in silenzio, né cori né striscioni. Poi, verso le 13.30, l'allenatore ha lasciato la Continassa e si è diretto non troppo lontano, alla redazione torinese di Tuttosport, il quotidiano diretto da Guido Vaciago. Poi una nota: Allegri e Vaciago “hanno risolto l'incresciosa situazione che li ha riguardati e hanno definito ogni loro questione con spirito di collaborazione e senso di responsabilità. Allegri si è rammaricato per quanto accaduto, spiegando che non intendeva minacciare o insultare Vaciago, così si è ristabilito tra loro quel clima di cordialità, distensione e rispetto che sempre vi è stato”. La pace è stata suggellata da una stretta di mano e dall'abbraccio con tanto di foto in redazione.

A metà pomeriggio, intorno alle 16.30, il tecnico è tornato alla Continassa: ad attenderlo c'erano il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e la dirigenza. Un'ora dopo, ecco il comunicato della società che mette la parola fine al rapporto con Allegri.

Già nella Capitale, nell'immediato post-gara di coppa Italia, si era percepito lo strappo tra dirigenza e tecnico, quest'ultimo protagonista di sfuriate e aggressioni tra squadra arbitrale e giornalisti con tanto di squalifica per due giornate e multa di 5 mila euro dal giudice sportivo. Ieri la parola fine.

RIPRODUZIONE RISERVATA