Esonda un torrente a Olbia, travolta un’auto 

Paura ieri nelle campagne di Olbia (località San Giovanni, sulla strada per Arzachena) a causa delle forti precipitazioni del fine settimana. In un'area a ridosso della Statale 125 il torrente San Giovanni è esondato. Una Opel, con a bordo tre persone, è finita in acqua mentre attraversava un piccolo ponte in cemento armato. Probabilmente la persona che era al volante, tentando il guado (per raggiungere la frazione di Cudacciolu) è finita oltre la stretta striscia di cemento. Una situazione estremamente pericolosa perché la corrente ha trascinato subito l’utilitaria. Tutte le persone che si trovavano a bordo della Opel si sono messe in salvo da sole. La strada è stata chiusa e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e il personale della Polizia locale di Olbia. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco (una squadra arrivata da Sassari) ha prestato assistenza al proprietario dell’auto. L’utilitaria è stata portata fuori dal torrente. Lo sterrato che costeggia il torrente San Giovanni è stato chiuso al traffico e per diverse ore una zona disseminata di case è rimasta isolata. Nel tardo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità. A pochi giorni dall’anniversario del devastante passaggio del Ciclone Cleopatra (18 novembre 2013) in Gallura si affrontano le conseguenze delle precipitazioni intense e concentrate su zone circoscritte. Il Comune di Arzachena (competente su parte della zona di San Giovanni) nelle settimane scorse ha avviato un piano di manutenzione straordinaria dell’alveo dei fiumi.

