Esodo contenuto, controlli sulle strade 

Una Pasquetta senza lunghe file nelle strade dell’hinterland e su quelle che portano al mare. Sia all’andata che al rientro in serata. Qualche piccolo intoppo tra alcuni svincoli e rotatorie, ma nulla di più. Una giornata tutt’altro che primaverile caratterizzata anche dal vento nella prima mattinata e da temperature non proprio calde, hanno sicuramente convinto in tanti a fare Pasquetta in casa.

Un esodo insomma contenuto. Chi non ha rinunciato alla gita si è messo in macchina già nelle prime ore della giornata raggiungendo anche località lontane, Ogliastra compresa, ma la maggior parte degli automobilisti hanno preferito fermarsi a Capitana, Geremeas, Baccu Mandara, Torre delle Stelle, Villasimius, Castiadas e Costa Rei. Notevole il servizio d’ordine istituito dai carabinieri della Compagnia di Quartu con posti di blocco non solo sulle strade del mare e delle colline, ma anche nei centri abitati dell’hinterland.

In serata è iniziata l’operazione rientro con qualche fila tra le due 554 e gli svincoli con Terra Mala, e sul lato opposto sulla vecchia Orientale. Poche criticità insomma. Non sono mancati gli alt imposti dalle forze dell’ordine. E neppure qualche alcol test con risultati pare negativi.

Una presenza sicuramente importante quella delle forze dell’ordine. Il prossimo appuntamento è per il 1° maggio in attesa dell’avvio della stagione turistica e dell'arrivo dei primi turisti. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA