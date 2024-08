Esodo, caldo estremo e piogge al nord: inizia un fine settimana da bollino nero 

Roma. Al via il primo esodo d'agosto con i villeggianti che dovranno fare i conti con traffico molto intenso, caldo estremo e maltempo al nord. Sarà un fine settimana da bollino nero, come avvertono Anas e Polizia stradale, soprattutto nella mattinata di oggi, mentre per domani è prevista una giornata da bollino rosso.

In tutta Italia, gli spostamenti in auto sono in netta crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna al nord, e lungo i valichi di confine con Francia, Slovenia e Croazia. Previsto un consistente flusso di traffico anche in senso inverso: nel tardo pomeriggio di domani ci saranno i primi rientri dei vacanzieri che hanno scelto di fare le ferie a luglio. Torneranno a casa anche quei lavoratori partiti per il solo fine settimana. In Sardegna la Statale 131 è nella lista delle strade a più intenso traffico.

Sul fronte del trasporto aereo, luglio è stato un mese segnato da tantissimi ritardi e cancellazioni. «Agosto andrà meglio», dicono da Enac.

