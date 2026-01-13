Esibizioni: vince Berrettini, stop Musetti 

Dopo un'ora e 18 minuti di tennis di altissimo livello, Lorenzo Musetti ha alzato bandiera bianca. Dopo aver ceduto al tiebreak il primo set giocato alla Rod Laver Arena di Melbourne contro Sascha Zverev, in un incontro-esibizione, il carrarino ha deciso di non proseguire per un dolore all'anca. «Speravo che potesse essere un giorno migliore. Avrei voluto continuare, ma ho preferito non rischiare. Spero che abbiate apprezzato il set che abbiamo giocato», ha detto al pubblico.

Al Kooyong Classic, torneo esibizione che si gioca nell'impianto che ha ospitato l'Australian Open fino al 1987, prima uscita stagionale di Matteo Berrettini. Il romano ha sconfitto 6-2, 6-2 il campione delle Next Gen Atp Finals, Learner Tien, in 66 minuti, mostrando il meglio del suo tennis.

Ad Adelaide (250), Andrea Vavassori supera al primo turno il canadese Gabriel Diallo, n. 41 del mondo, per 6-3, 7-6.

A Melbourne

Nelle qualificazioni degli Australian Open, superano il primo turno Stefano Travaglia (3-6, 6-4, 6-1 all’australiano Ellis), Federico Cinà (6-4, 6-7, 6-3 al meglio piazzato sudafricano Harris) e Francesco Maestrelli, che vince in due set (7-6, 6-1) il derby con Lorenzo Giustino. Esce per mano del belga Alexander Blockx, invece, Marco Cecchinato (6-3, 6-4). Tra le donne, sorridono Lucrezia Stefanini (6-4, 6-2 all’olandese Wedder) e Silvia Ambrosio (6-1, 6-2 alla spagnola Sanchez), sconfitta Jessica Pieri (7-6, 2-6, 6-4 dalla francese Tan).

RIPRODUZIONE RISERVATA