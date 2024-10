Esercizio abusivo di avvocato e truffa: il pm chiede 3 anni 

Dall’appropriazione indebita all’esercizio abusivo della professione di avvocato. A sostegno d i quest e contestazioni la pm Daniela Muntoni ha chiesto la condanna a tre anni per Gabriella Addari, 50enne originaria di Simaxis, che si sarebbe spacciata per avvocata, appunto. Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, alcune persone si erano rivolte all’imputata per cercare di ottenere un risarcimento danni in diverse circostanze, una delle quali era la causa contro i medici che avevano effettuato un intervento in un ospedale della Penisola. Una delle persone offese ha sostenuto di aver versato all’imputata alcune decine di migliaia di euro senza ottenere il risarcimento sperato. Al processo due persone offese si sono costituite parti civili con gli avvocati Giovanni Cau e Marina Caria, accanto all’ordine degli avvocati di Oristano con l’allora presidente Antonello Spada. I tre legali si sono associati alla richiesta della pm, mentre il difensore Massimiliano Ravenna è convinto che si tratti di una questione prettamente civilistica, perché «Gabriella Addari non ha svolto concretamente le mansioni di avvocato»; per quanto riguarda l’appropriazione indebita, secondo la difesa, «tutti i soldi sono stati versati».

Ora la parola alla giudice Cristiana Argiolas: il 30 ottobre la sentenza. ( p. m.)

