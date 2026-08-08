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L’accordo.
09 agosto 2026 alle 00:45

Esercito, stabilimento per gli Special Olympics 

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Nei giorni scorsi il Comando Militare Esercito Sardegna e l'A.S.D. Special Olympics Italia - Team Sardegna hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa, che avrà validità triennale, grazie al quale gli atleti e il personale di accompagnamento potranno usufruire gratuitamente dello Stabilimento Balneare Militare Esercito "Poetto" per lo svolgimento di attività ricreative, educative e di balneazione.

La firma del protocollo da parte del Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Brigata Stefano Scanu, e della Direttrice Regionale di Special Olympics Italia, Stefania Rosas mira a promuovere l'inclusione, abbattere le barriere, rappresentando l’impegno quotidiano e concreto dell'Esercito Italiano al servizio della collettività.

L’accordo

Come sottolineato dal Generale Scanu, «il protocollo rinnova una collaborazione ormai consolidata, finalizzata a garantire agli atleti con disabilità intellettiva un ambiente accogliente, sicuro e accessibile, nel quale vivere momenti di sport, socializzazione e benessere, riconoscendo il valore dello sport come strumento di crescita personale, autonomia e piena partecipazione alla vita della comunità».La direttrice regionale di Special Olympics Italia Team Sardegna, spiega che «questo protocollo è la conferma di un percorso costruito negli anni insieme al Comando militare Esercito Sardegna, fondato sulla condivisione di valori comuni. Grazie a questa sinergia i nostri atleti avranno l’opportunità di vivere l’estate in un ambiente accogliente, sicuro e realmente inclusivo, dove lo sport, il tempo libero e la socializzazione diventano strumenti di crescita personale, autonomia e benessere».

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