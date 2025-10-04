«Esercito europeo? Ci vorranno almeno 50 anni» 

La missione della Global Flotilla e il piano Trump. L’Europa nel mirino di Putin. Il riarmo dell’Italia. Il generale Vincenzo Camporini, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica e della Difesa, consigliere scientifico dell’Istituto Affari Internazionali, conferma le variabili del quadro internazionale. All’ombra di un nuovo “impero zarista’”.

Generale, la Flotilla è stata bloccata. Almeno simbolicamente è servita?

«Il significato è tutto politico. La quantità di aiuti che la Flotilla voleva consegnare non avrebbe cambiato le condizioni della popolazione. Comunicazione, insomma».

Un “disturbo” al processo di pace?

«Vedremo. È chiaro che è un'iniziativa che in qualche modo rafforza la posizione di Hamas, volutamente o no, non esprimo giudizi».

A bordo c’erano parlamentari italiani. Questione delicata.

«I parlamentari sono rappresentanti del popolo italiano. Quando assumono iniziative unilaterali possono mettere in difficoltà il governo o forzarlo in una certa direzione. Siamo al di fuori della dialettica parlamentare, non mi sembra un atteggiamento lineare».

Abbiamo rischiato un problema politico-diplomatico?

«Se Israele avesse fatto un’azione aggressiva e se qualche parlamentare avesse subito un danno, il problema politico sarebbe stato serio».

Droni, aeroporti chiusi, guerra ibrida. La Nato dice che siamo tutti in pericolo.

«Putin ha sempre dichiarato che il suo obiettivo è quello di riprendere ciò che era suo. Ha anche detto che la più grande sciagura del ventesimo secolo è stata il crollo dell'Unione Sovietica. La deduzione è automatica: vuole riprendere il controllo, se non il possesso, dei Paesi che ne facevano parte e che poi hanno aderito al mondo occidentale, all'Alleanza Atlantica, all'Unione Europea».

Un disegno che comunque ci coinvolge.

«Putin vuole ricreare l'impero zarista. Per alcuni Paesi è un rischio diretto, per altri come il nostro lo è perché facciamo parte dell'Unione europea e della Nato. Poi se Putin abbia la capacità militare è un altro discorso».

A proposito. Lei ha detto che abbiamo 200 carri armati Ariete. Ma se va bene solo una ventina riesce a mettere in moto perché per gli altri mancano i pezzi di ricambio. Mettiamo in conto il riarmo: servono soldi e tempo.

«La situazione delle nostre forze armate non è disastrosa. Ma lo stesso ministro Crosetto ha evidenziato criticità che ci rendono particolarmente vulnerabili. Quello dei carri armati è un esempio limite. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica le forze corazzate sono state trascurate dal punto di vista logistico, della manutenzione, dell'addestramento. A questa situazione bisogna porre rimedio».

Riconversione industriale?

«Se i quattrini per la difesa sono spesi facendo lavorare le nostre fabbriche, hanno un fattore di moltiplicazione che si riverbera sulle condizioni del Paese. Ma se guardiamo i tempi, che sono un fattore chiave, il programma che è stato avviato per i nostri reparti corazzati prevede che i primi mezzi arriveranno nel 2030. Cinque anni non sono pochi».

Il piano Trump per Gaza la convince? Chi sono i veri garanti?

«Il ruolo chiave lo giocano i Paesi Arabi, in questi anni dietro le quinte. La loro partecipazione alla gestione di quelle terre è essenziale, perché sarebbero gli unici che non creano sospetti nella popolazione locale. Due popoli e due Stati non deve essere soltanto un mantra. Serve l'emarginazione delle due ali estremiste: ultraortodossi e Hamas».

Trump ora sta con Kiev. Almeno pare.

«Trump ci ha abituato a giri di valzer particolarmente arditi. Non culliamoci nell'idea che gli Stati Uniti hanno cambiato rotta in modo permanente».

E la coalizione dei “volenterosi”?

«Intanto la Russia non ne accetta il ruolo. E poi ci sono troppe incognite sulla pianificazione operativa. Sfruttiamo semmai il lavoro dei leader per costruire un sistema difensivo europeo. Che non significa esercito europeo. Se tutto va bene quello ci sarà tra cinquant’anni».

