Esercito di volontari  tra solidarietà e scelte per il futuro  

Dodici i volontari operativi dal 25 maggio nei servizi delle Acli a Cagliari, un’altra trentina per la stessa associazione nella provincia. Sono una parte dell’esercito di giovani tra i 18 anni e i 29 anni che ogni anno si arruolano nel servizio civile, esperienza che arricchisce la loro formazione e aggiunge punti al curriculum.

Tutti i settori

In Sardegna, ogni anno, un migliaio di ragazzi sono impegnati nei progetti di servizio civile presentati da enti, associazioni e cooperative no profit che lavorano nei settori dell’assistenza, della protezione civile, dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell’educazione e della promozione culturale. Un’esperienza che dura un anno, con un compenso mensile di 433,80 euro, e che spesso finisce per mettere le basi di una formazione professionale e di un orientamento per le scelte sul proprio futuro. Quel che è certo è che l’anno di servizio civile ha finora portato tanti ragazzi a impegnarsi nel volontariato anche dopo la fine dell’esperienza. Forze nuove che rappresentano linfa vitale per le associazioni e un patrimonio per le comunità in cui operano.

