Esercitazioni militari e mancati indennizzi: pescatori in agitazione 

Dicono - anzi, lo promettono - che si faranno sentire. Perché le loro forme di protesta saranno «eclatanti». Il mondo della pesca professionale naviga in acque assai agitate: concluso il periodo del fermo biologico per consentire alle varie specie ittiche di ripopolarsi, ora i pescatori devono affrontare anche lo stop ulteriore nei tratti di mare dove sono in corso, o lo saranno, esercitazioni militari. E a leggere l’ultima nota della Flai (Federazione lavoratori dell’agro industria) della Cgil regionale, scritta anche a nome di numerose organizzazioni della pesca, il mondo dei pescherecci è assai più che nervoso. «Il crescente disagio presente nella categoria», avvertono le organizzazioni, «è ormai difficilmente arginabile e potrebbe presto trasformarsi in forme di protesta eclatanti».

Settore in fermento

Lo stato di agitazione è già iniziato, a proclamarlo è stato l’intero settore della pesca: dagli armatori agli equipaggi dei pescherecci, quindi le associazioni datoriali e sindacali. A volere l’agitazione sono stati Agci Agrital, Anapi, Confcooperative Federagripesca, Unci, Legacoop alimentare e, appunto, la Flai Cgil regionale. Non è la prima volta che uniscono le voci: l’avevano già fatto il 10 ottobre scorso, quando avevano chiesto chiarimenti agli enti che hanno deciso di sospendere gli indennizzi che, scrivono i giornali, sarebbero legati a un pignoramento ai danni del ministero della Difesa. Quei chiarimenti non sono arrivati e così un’affollata assemblea degli operatori della pesca aveva inviato una lettera formale per chiedere la convocazione del Tavolo tecnico sulle servitù militari della Regione. A quel Tavolo si chiedeva di affrontare una situazione che rischia di penalizzare il comparto e di trovare soluzioni, invece come risposta è arrivato solo silenzio. Al quale corrisponde ora, al contrario, un alzarsi dei toni da parte del settore della pesca, che promette di farsi sentire in modo «forte e chiaro». Il che significa con manifestazioni pubbliche.

Polemiche sul fermo

Tutto questo, al termine di un fermo biologico per favorire il ripopolamento che è sempre più contestato dai pescatori, secondo i quali gli indennizzi sono «irrisori» e inoltre giungono con ritardi spaventosi. La fine del fermo imposto ai 157 pescherecci e ai circa seicento operatori della pesca nell’Isola è arrivato - com’era previsto - due giorni fa. Coldiretti pesca, ad esempio, chiede da tempo di superare il fermo biologico e di trovare forme diverse di tutela delle specie che popolano i nostri mari. Secondo l’organizzazione, questo si può fare con forme di tutela che consentano una sostenibilità economica delle imprese e una tenuta delle economie che sono collegate all’attività ittica, «cioè il commercio, la ristorazione, il turismo e la cantieristica», fa notare il responsabile Mauro Manca.

Lo stop non è per tutti

Peraltro, non tutti stanno “fermi per il fermo”. Non lo fanno i pescatori siciliani, che il mese di blocco lo decidono in autonomia e non lo fanno coincidere con i giorni di fermo identici in tutto il resto delle coste italiane. Il risultato è quello riassunto nei giorni scorsi da Renato Murgia, presidente regionale di Federpesca e Federagripesca Confcooperative: pescatori sardi in banchina e colleghi di Mazara del Vallo liberi di imperversare con le loro flotte anche nei mari sardi. Tutto questo, in un periodo in cui il gasolio costa molto, molto caro.

