Selargius si prepara per ospitare l’esercitazione regionale delle Misericordie della Sardegna, una due giorni - il 5 e 6 luglio - organizzata dalla Federazione regionale delle Misericordie con il patrocinio del Comune. Esercitazioni e simulazioni di primo soccorso nel parco di San Lussorio, dove sarà allestito il campo base che ospiterà oltre 50 volontari e circa 15 mezzi di soccorso, e nella porzione di parcheggio pubblico del polo sportivo Generale Porcu di viale Vienna e via della Resistenza. «Durante la due giorni», spiegano gli organizzatori, «verranno simulati oltre 60 casi di emergenza sanitaria, su tutto il territorio selargino, sui quali saranno chiamati ad intervenire i soccorritori volontari delle Misericordie, supervisionati dai formatori regionali».

Il culmine della manifestazione sarà sabato alle 21 circa nel parcheggio di viale Vienna, dove verrà simulato un incidente che coinvolgerà un gran numero di pazienti. «I volontari metteranno in atto le procedure previste in caso di maxi-emergenza e proprio per questo verrà allestito un piccolo ospedale da campo realizzato in una tenda pneumatica», fanno sapere dalla base regionale delle Misericordie. La finalità dell’esercitazione - ribadiscono - è quella di «aumentare le competenze dei soccorritori».

