Esercitazioni e basi, manifestazione a Cagliari: «Giocano sui nostri corpi» 

Al grido di “A foras sa Nato de sa Sardinia” almeno duecento manifestanti hanno attraversato le vie del centro storico cagliaritano per protestare contro la presenza delle basi Nato nell’Isola. La manifestazione, organizzata da diverse realtà antimilitariste del territorio, ha un un solo messaggio: «La Nato vuole mostrare i muscoli sulla nostra terra: fuori!».

In testa al serpentone lo striscione: “Gherraus impari po una Sardinna libera: Combattiamo insieme per una Sardegna libera” e, dietro, altri contro la guerra e le bombe. «Ci sembra utile ribadire la nostra posizione contro le esercitazioni della Nato nella nostra Isola», dicono gli esponenti di Sardinnia Aresti, una delle promotrici della manifestazione, «la situazione oggi, rispetto alla primavera scorsa, si è aggravata. Sono arrivati 6 mila militari, le esercitazioni sono aumentate, le strade sono piene di carri armati e i porti pieni di navi militari. Giocano sulla nostra terra e sui nostri corpi. Proprio in questi giorni la Nato sta provando nella nostra Isola tutte le armi per dare prova della sua forza: è l’ennesima provocazione».

Il corteo pacifico da piazza Marghinotti si è spostato verso via Garibaldi, via Sonnino, viale Regina Margherita, per poi tornare al punto di partenza. Diverse le tappe dove hanno invitato i passanti a unirsi alla manifestazione: «Noi sardi dobbiamo opporci, altrimenti oltre le basi ce li ritroveremo anche dentro casa. Cagliari è il porto principale da cui partono i convogli», affermano i manifestanti, annunciando che il prossimo 2 giugno saranno a Marina Piccola: «La mobilitazione non si ferma, continueremo finché la Sardegna non tornerà a essere una terra libera».

