Esercitazioni dopo le bonifiche 

Una bonifica per tornare a bombardare. Nel rispetto dell’ambiente, s’intende. È arrivata la benedizione degli uffici regionali al piano dell’Esercito per la rimozione dei residui di bombe e missili sparati per decenni nella famigerata Penisola Delta del poligono di Capo Teulada: una propaggine di terra che si insinua nel mar di Sardegna per 2 milioni e 914 mila metri quadrati, dichiarati interdetti in via permanente a causa della presenza di ordigni di ogni tipo, piovuti in decenni di esercitazioni militari. La Difesa vuole riutilizzarla come area bersaglio. Ma prima era stata imposta la pulizia. Così a novembre del 2022 era stato avviato l’iter di “Valutazione di incidenza appropriata” della bonifica proposta dalle Forze armate. Il primo agosto è arrivato il sì dell’assessorato regionale all’Ambiente. Qualche prescrizione, ma c’è il via libera: l’Esercito potrà ripulire per riprendere a sparare.

Decenni di bombe

Il procedimento speciale è stato necessario perché il poligono di Teulada esiste tra tanti paradossi. Uno è che la Penisola Delta «ricade all'interno del Sito d'Interesse Comunitario (Sic) denominato “Isola Rossa e Capo Teulada", ora Zona Speciale di Conservazione (Zsc)». Insomma: dovrebbe essere ad alta tutela ambientale. Ma è contaminata. E, con esattezza, non si sa bene nemmeno da cosa. Lo scrivono i tecnici che hanno presentato le carte per dare avvio alla bonifica: «Non si dispone di un elenco del materiale impiegato in loco a partire dal 1959». Durante le operazioni verrà perlustrato tutto il piano campagna e poi si andrà un metro sotto terra, al massimo. E quello che verrà fuori non è possibile stabilirlo prima dell’avvio degli interventi.

La zona bersaglio

L’intento dell’Esercito, che gestisce il Poligono, non è del tutto di tutela dell'ambiente e di recupero di una zona “stressata” dalle esercitazioni delle Forze armate di terra e di mare di mezzo mondo. Il vero obiettivo è dichiarato ancora nei documenti: la Difesa vuole «ripristinare le condizioni» della Penisola Delta «per consentire il normale transito in sicurezza e l’utilizzo futuro della stessa quale zona bersaglio per arrivo colpi, che sarà delimitata con materiale ecosostenibile e collocata all’interno di un sito privo di essenze arboree pregiate». Quindi, pulizia per riprendere a sparare, ma «con una maggiore consapevolezza» dell'ecosistema.

Le prescrizioni

Gli uffici dell'assessorato regionale all'Ambiente hanno approvato il piano. Ci sono solo alcuni paletti. Prima dell’inizio delle operazioni di recupero «dovranno essere individuati e delimitati con precisione, su mappa o ortofoto (anche su immagini da drone georeferenziate), tutti i nuclei di boscaglia e macchia compatta che si avrà l’obiettivo di preservare». Inoltre tutte le fasi operative dell’intervento «dovranno essere precedute da uno o più sopralluoghi puntuali da parte di un esperto botanico con comprovata esperienza nel riconoscimento e mappatura di specie floristiche e comunità vegetali del territorio sardo, che avrà il compito di rilevare la presenza di emergenze di interesse conservazionistico». L’esperto dovrà tornare quando il cantiere sarà chiuso, per verificare che le piante siano ancora tutte lì. In più «gli interventi non dovranno essere svolti nel periodo compreso tra il primo marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo alle specie faunistiche presenti, nel periodo di riproduzione». Alla fine, poi, si torna a sparare.

