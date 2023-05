Esercitazioni della Nato, no del Consiglio 

Il Consiglio comunale di Siniscola approva un ordine del giorno contro le servitù militari. L’iniziativa proposta dai gruppi di minoranza è stata accolta dalla maggioranza, ottenendo il voto unanime. I consiglieri si dicono fortemente preoccupati per l’intensificarsi dei conflitti alle porte dell’Europa nonché per lo scoppio di ulteriori guerre in zone di interesse strategico «che - sottolinea il documento - stanno coinvolgendo anche la Sardegna dove è in atto una vasta esercitazione Nato». Il Consiglio condanna tali attività, che «portano alla devastazione di interi territori dell’Isola, dove forze armate di ben 20 Paesi, per un totale di più di diecimila militari, squarciano e arano letteralmente il terreno soggetto alle esercitazioni, per ben 6 settimane». Il Consiglio ha impegnato il sindaco Gian Luigi Farris a trasmettere il documento al governatore Solinas e ai Comuni. (f. u.)

